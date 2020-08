Veröffentlicht am 25. August 2020 von wwa

KATZWINKEL – Auffahrunfall in Katzwinkel – Am Sonntagmittag, 23. August 2020, gegen 12:30 Uhr, befuhren ein 52jähriger Fahrzeugführer mit seinem Daimler-Benz und nachfolgend eine 27jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Seat Ibiza die Knappenstraße in Katzwinkel aus Richtung Barbarastraße kommend in Fahrtrichtung Grubenweg. In Höhe der Hausnummer 50 musste der Mann verkehrsbedingt anhalten. Die Frau fuhr mit ihrem Seat infolge Unachtsamkeit und zu geringen Abstands auf den abbremsenden Mercedes auf. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt circa 15.000 Euro Sachschaden. Quelle: Polizei