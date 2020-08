Veröffentlicht am 31. August 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kurs „Stille Meditation“ im Haus Felsenkeller Im Haus Felsenkeller findet am 15. September erneut ein informativer Vortragsabend statt. Das Thema „Stille Meditation“ – In der Ruhe liegt die Kraft – steht auf der Agenda.

Was bleibt, wenn Ablenkungen von außen und jegliche Aktion wegfallen? Dies ist gleichzeitig das Faszinierende und zu Beginn Irritierende an dieser Meditationsform. Am Infoabend erfahren Interessierte, worin die Herausforderung dieser Geistesschulung liegt. Was sind Gewinn/Folgen/Wirkung? Wie gestaltet sich das Erlernen? Auch generelle Fragen zum Thema Meditation werden beantwortet. Das eigentliche Ziel der Referentin ist es, Menschen zu motivieren, die Hintergründe dieser Geistesschulung kennenzulernen und Lust darauf zu machen, es auszuprobieren und die Wirkung selbst zu erfahren. Die Möglichkeit dazu bietet das Haus Felsenkeller im Kurs „Stille Meditation“. Hier wird „Besinnung auf die Stille“ erlernt.

Regelmäßig wird das Erfahren der Stille praktiziert und somit Körper und Geist darauf geschult. Dies wiederum ist hilfreich in sämtlichen Situationen des Alltags- und Berufslebens. Der Kurs richtet sich an Menschen mit und ohne Meditationserfahrung. Die Stille-Meditation wird wiederholt geübt, auch in verschiedenen Formen. Weiterhin erfolgt ein Erfahrungsaustausch in der Gruppe, und es ist immer Zeit für Fragen.

Die Gebühr für den Informationsabend beträgt 7,- €. Der Kurs beginnt am 28. September und wird an acht Terminen stattfinden, die insgesamt 96,- € kosten.

Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.