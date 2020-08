Veröffentlicht am 24. August 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – ELKENROTH – Nächste Fischerprüfung am Donnerstag, 4. Dezember 2020 – Am Donnerstag, 4. Dezember 2020, nimmt die Kreisverwaltung Altenkirchen die nächste Fischerprüfung ab. Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung sind eine Anmeldung bei der Kreisverwaltung Altenkirchen bis zum 2. November 2020, einem 35. stündigem Lehrgang und der Erwerb für den Lehrgangsrelevanten Fachliteratur deren Kosten in der Lehrgangsgebühr von 150 Euro für Erwachsene und 100 Euro für Jugendlichen enthalten sind.

Der Bezirksverband Westerwald/Sieg führt den Lehrgang an vier Wochenenden, beginnen am Samstag, 7. November 2020, in Elkenroth durch. Corona bedingt können nur 35. Personen am Lehrgang teilnehmen.