Veröffentlicht am 24. August 2020 von wwa

OBERHONNEFELD – Fahranfänger unter Alkoholeinfluss – Am frühen Sonntagmorgen, 23. August 2020, wurde in Oberhonnefeld ein 18jähriger Fahranfänger durch eine Streifenbesatzung einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor war er beim Erblicken des Streifenwagens schnell auf einen Parkplatz abgebogen. Während der Kontrolle konnte Alkoholgeruch in seiner Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die leichte Alkoholisierung des Fahrzeugführers. Ihn erwartet ein Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen die für ihn geltende 0,0 Promille-Grenze. Quelle: Polizei