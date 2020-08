Veröffentlicht am 24. August 2020 von wwa

GROSSMAISCHEID – Trunkenheitsfahrt in Großmaischeid – Am Samstag, 22. August 2020, wurde ein 64jähriger PKW-Fahrer in Großmaischeid einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte durch die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch festgestellt werden. Der anschließende Atemalkoholtest belegte eine starke Alkoholisierung des Mannes. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Quelle: Polizei