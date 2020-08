Veröffentlicht am 24. August 2020 von wwa

ASBACH – Verkehrsunfallflucht in Asbach – Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte ein unbekannter Fahrzugführer in der Nacht vom 21. auf 22. August 2020 einen in der Eitorfer Straße in Asbach geparkten Mercedes. Der Fahrzeugführer entfernte sich in der Folge von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei