ALTENKIRCHEN – Mit Nachtwächter Imhäuser durch die Kreisstadt

Veröffentlicht am 24. August 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Am Freitagabend, 11. September 2020, ab 19.30 Uhr ab Schlossplatz „mit dem Nachtwächter auf Tour“. Erleben Sie mit dem Stadtführer Günter Imhäuser eine originelle Abendführung in der Stadt Altenkirchen. Bei dieser Führung durch die Gassen der Stadt berichtet der Nachtwächter über das Leben und Treiben aus früheren Zeiten in der alten Stadt. Es sollte ein besonderes Erlebnis sein die Stadt bei Dämmerung und eintretender Dunkelheit zu erleben. Bei der Geschichte und den Geschichten Altenkirchens in seinen über 700 Jahren werden Sie Ihren Spaß haben und auch Neues erfahren. Folgen Sie dem Hüter von Ordnung und Sicherheit durch die Gassen der Stadt. Aber Vorsicht: manches ist wahr und manches nicht, das finden Sie selbst heraus.

Da die Teilnehmerzahl maximal 20 Personen nicht überschreiten sollte sind gemäß Coronabedingungen Voranmeldungen dringend erforderlich unter:

Volkshochschule Altenkirchen, Telefon: 02681-812212 oder 02681-812213, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de

Stadt Altenkirchen, Telefon: 02681-9826220, E-mail: stadtbuergermeister@altenkirchen.de

Rathausstr. 13, 57610 Altenkirchen

oder über den Stadtführer Günter Imhäuser E-mail: guenter.imhaeuser@online.de, Tel.: 01709017094

Bitte beachten Sie die geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen für die Führungen:

– In Wartesituationen gilt die Maskenpflicht. Beim Gehen ist die Mund- und Nasenbedeckung nicht erforderlich

– Ein Mindestabstand von eineinhalb Metern zwischen Personen, ausgenommen zwischen

Angehörigen eines Hausstandes und evtl. des weiteren Hausstandes, zu jeder Zeit der Führung ist einzuhalten, Abstand ist auch einzuhalten zu Personen, die nicht an der Führung teilnehmen,

– Händedesinfektion der Gäste vor der Führung erforderlich

– Husten- und Niesetikette (in die Armbeuge) ist zu beachten

– Gäste, die Erkältungssymptome aufweisen, dürfen nicht an der Führung teilnehmen, um andere Teilnehmer und den Gästeführer/die Gästeführerin nicht zu gefährden

– Der Gästeführer/Die Gästeführerin wird die Gruppe entsprechen den bestehenden Mindestabstandsregeln führen. Situationsbedingt (z.B. aufgrund eines hohen Besucheraufkommens an bestimmten Plätzen/Straßen) sind Änderungen bezüglich der Strecke und der Sehenswürdigkeiten vorzunehmen

– Name, Anschrift und Telefonnummer aller Gäste werden bei der Buchung durch die VHS und Stadtbüro nach datenschutzrechtlichen Bestimmungen erhoben, um die Nachverfolgung von Infektionen zu ermöglichen. Diese Daten werden laut Verordnung für eine Frist von einem Monat im Stadtbüro aufbewahrt und werden nach Ablauf der Frist unverzüglich vernichtet. (gim) Foto: Privat