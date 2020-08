Veröffentlicht am 23. August 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfallflucht auf der L 278 von Morsbach in Richtung Wissen – Der flüchtige Unfallverursacher befuhr am Sonntagmorgen, 23. August 2020, gegen 02:45 Uhr, die L 278 von Morsbach kommend in Fahrtrichtung Wissen. Zwischen Wisserhof und Hufe verlor er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve, die Kontrolle über seinen blauen VW Golf und kam nach rechts von der Straße ab. Von dort fuhr er circa 50 Meter durch den Graben, um anschließend wieder zurück auf die Straße zu gelangen. Im weiteren Verlauf kam er dann ins Schleudern und erneut nach rechts von der Straße ab. Er blieb letztendlich im Straßengraben liegen.

Am Fahrzeug waren keine Kennzeichen vorhanden. Sie wurden offensichtlich nach dem Unfall abmontiert und der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne diesen zu melden und sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Über die Fahrgestellnummer konnte der Halter des PKW ermittelt werden. Der 26jährige Halter aus Roth – Öttershagen gab an, den PKW vor circa zwei bis drei Monaten verkauft zu haben. Der Fahrer konnte bisher nicht ermittelt werden. Der PKW musste durch

einen örtlichen Abschleppunternehmer geborgen werden und wurde sichergestellt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Betzdorf, Tel.: 02741-9260 oder der Polizeiwache in Wissen, Tel.: 02742-9350 zu melden. Quelle: Polizei