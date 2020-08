Veröffentlicht am 23. August 2020 von wwa

MUDERSBACH – Sachbeschädigung durch Feuer in 57555 Mudersbach – Niederschelderhütte – In der Nacht von Freitag auf Samstag, 21. auf 22. 2020 kam es im Bereich der ehemaligen Grillhütte in Niederschelderhütte, Giebelwaldstraße, oberhalb „in den Schinden“, im Waldbereich zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Unbekannte Personen hatten sich an einer Wegegabelung, an der sich eine Bank und ein stabiler Mülleimer befinden, niedergelassen. Der gesamte Bereich wurde stark verunreinigt. Der Mülleimer wurde mit einem größeren Stück Holz befüllt und angezündet. Die Personen entfernten sich, ohne das glimmende Stück Holz in der Tonne zu löschen. Das entzündete sich wieder, so dass die örtliche Feuerwehr ausrücken musste, um den Brand in der Tonne zu löschen und ein Übergreifen auf den Wald zu verhindern. Personen konnten durch Polizei und Feuerwehr nicht mehr angetroffen werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise zu Personen oder PKW, die sich in dem Bereich aufgehalten haben, bitte an die Polizei Betzdorf, Tel.: 02741-9260. Quelle Polizei