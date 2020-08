Veröffentlicht am 23. August 2020 von wwa

WISSEN – Jugendhandball – Am 13. Juli 2020 wurde die Jugendspielgemeinschaft mit der DJK Betzdorf endgültig aufgelöst. Bereits im Vorfeld veranstaltete die Handballabteilung des SSV am 08.02.2020 einen Aktionstag, um die Möglichkeiten des Handballspielens in der VG Wissen intensiv in das Licht der Öffentlichkeit zu rücken. Die bestehenden Jugendmannschaften personell fördern und möglicherweise neue Trainings-Gruppen anbieten zu können, war das Ziel der Organisatoren. Der Plan ging auf, da dem Ruf des SSV 40 Kinder verschiedener Altersgruppen, die zusammen einen erlebnisreichen Nachmittag verbrachten, folgten.

Foto: Aktionstag: „Im Februar folgten 40 Kinder verschiedener Altersgruppen dem Ruf des SSV zum Handball Aktionstag“