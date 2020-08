Veröffentlicht am 28. August 2020 von wwa

HERDORF – „Tür zu und Tacheles“ in Herdorf – „Tür zu und Tacheles“- geht weiter und findet am Montag, 31. August 2020, um 19:30 Uhr im Haus Schneider, Hauptstraße 84 in 57562 Herdorf statt.

Rede und Antwort stehen Ihnen der CDU- Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Michael Wäschenbach und der erste Kreisbeigeordnete und Vorsitzende des CDU- Stadtverbandes Herdorf Tobias Gerhardus.

Damit Tacheles geredet werden kann, bleibt die Tür bei diesen Bürgergesprächen für Dritte zu.

Es werden selbstverständlich die Coronabedingten Hygiene- und Abstandsregeln einer Versammlung eingehalten.

Anmeldungen bitte per Email: info@cdu-kreisverband-altenkirchen.de oder telefonisch in der CDU-Kreisgeschäftsstelle: 02741 / 93 65 402