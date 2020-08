Veröffentlicht am 22. August 2020 von wwa

THALHAUSEN – Zwei Polizeibeamte bei Widerstandshandlungen in Thalhausen verletzt – Am frühen Freitagmorgen, 21. August, erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus Kenntnis von einem männlichen Randalierer in der Ortslage Thalhausen. Bei Eintreffen der 1. Funkstreifenwagenbesatzung wurde der Mann sitzend auf seinem Kleinkraftrad mit laufendem Motor angetroffen.

Trotz mehrfacher Aufforderung und Androhung von Zwangsmaßnahmen verweigerte er seine Personalienfeststellung und das Absteigen von seinem Motorrad. Er erwiderte die Aufforderung und Androhung von körperlicher Gewalt mit „das wollen wir doch mal sehen“. Daraufhin ergriff ein Polizeibeamter den Arm des Beschuldigten und versuchte ihn von seinem Motorrad zu ziehen, um die Wegfahrt zu verhindern und ihn nach Ausweisdokumenten zu durchsuchen.

Dabei stieß der Mann den Polizeibeamten unter Einsatz seines Körpergewichts gegen eine Betonmauer. Sein Kleinkraftrad stieß er in die Richtung des anderen Polizeibeamten. Mit Hilfe der zwischenzeitlich eingetroffenen Unterstützungskräfte konnte der Mann gefesselt und ins polizeiliche Gewahrsam genommen werden.

Der unter Drogeneinfluss stehende Mann gab an, dass er psychisch krank sei. Ihm wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Anschließend erfolgte seine Verbringung in eine psychiatrische Klinik. Durch den Sturz gegen die Betonmauer erlitt ein Polizeibeamter eine schwere Verletzung. Nach seiner ambulanten Behandlung konnte er das Krankenhaus verlassen. Er ist bis auf weiteres nicht dienstfähig. Ein weiterer Kollege erlitt bei den Widerstandshandlungen eine leichte Verletzung, ist aber dienstfähig. Der Beschuldigte blieb unverletzt. Quelle: Polizei