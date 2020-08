Veröffentlicht am 22. August 2020 von wwa

KÖLN- FINKENBERG – Mit Luftgewehr auf Hund geschossen – Am Donnerstagabend, 20. August, soll ein 71jähriger Senior in Köln-Finkenberg von seinem Balkon aus mit einem Luftgewehr auf den Hund einer 23jährigen Nachbarin geschossen haben. Polizisten stellten in der Wohnung des Rentners die Waffe und zugehörige Munition sicher.

Gegen 20 Uhr war die junge Kölnerin mit ihrem Vierbeiner im Grüngelände hinter dem Hochhaus an der Konrad-Adenauer-Straße „Gassi gegangen“. Auf einem Balkon im zweiten Obergeschoss sah sie den mit einer Langwaffe in ihre Richtung zielenden Mann und hörte dann mehrere schussähnliche Geräusche. Hund und Halterin blieben unverletzt. Nach Angaben der 23jährigen und einer 53jährigen Hausnachbarin hatte der Schütze bereits früher seinen Unmut über den Hund geäußert und dabei angedroht, auf diesen zu schießen. (cg/de) Quelle: Polizei