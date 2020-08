Veröffentlicht am 21. August 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Senioren klagen über schlechte Erreichbarkeit von Behörden – Die Senioren-Union im Kreis Altenkirchen kritisiert die schlechte Erreichbarkeit zahlreicher Ämter und Behörden in der Corona-Krise. „Wochenlange Wartezeiten, unbesetzte Telefone, Bürgerkontakte nur nach Terminabsprachen sind gerade für Ältere unzumutbar“, klagte die Kreisvorsitzende Karin Giovanella der Senioren-Union der CDU im Kreisverband Altenkirchen. „Bei der Senioren-Union häufen sich die Klagen Älterer, die oft tagelang vergeblich versucht haben, ihr Bürgerbüro oder eine andere Behörde zu erreichen.“

Viele Stadt- bzw. Gemeindeverwaltungen haben den Publikumsverkehr in öffentlichen Gebäuden seit Monaten eingeschränkt. Außerdem haben deren Mitarbeiter im Home-Office oft keinen Zugriff auf kommunale Dateien, so dass Anträge nicht bearbeitet werden können. Das führe dazu, dass verkaufte Kraftfahrzeuge beim Händler stehen bleiben, weil in Zulassungsstellen lange Wartezeiten für eine Anmeldung anfallen.

Auch wer einen neuen Personalausweis benötigt oder Elterngeld beantragen will, muss sich oft auf lange Wartezeiten einrichten. „Und dass auch Ältere beim Verlust eines Wertgegenstandes das Fundbüro erst nach einer Terminabsprache erreichen können, ist nicht akzeptabel“, so Karin Giovanella.