Veröffentlicht am 21. August 2020 von wwa

MITTELHOF – Gottesdient in Mittelhof – Nach langer Zeit ohne Gottesdienst in der Heimatkirche war die Freude groß, als der Pastor mitteilte, dass, nachdem auch die umliegenden Gemeinden des Seelsorgebereichs ein Gottesdienst im Freien feiern durften, nun auch die Gemeinde Mittelhof an der Reihe ist. Anlass sollte das Fest „Mariä Himmelfahrt“, das in St. Marien Mittelhof immer mit einem Festgottesdienst und der dazugehörigen Kräuterweihe verbunden war, sein. So konnte dann am Sonntag, 16. August 2020, bei strahlendem Sonnenschein auf dem neugestalteten Platz hinter der Kirche, der mit Fahnen geschmückt, genügend Raum für die vielen Gottesdienstbesucher, auch unter den Auflagen der derzeitig geltenden Abstandsregelungen, bot, ein festlicher Gottesdienst, musikalisch umrahmt von einer Abordnung des Musikvereins Brunken, gefeiert werden.

Pastor Kürten zelebrierte die Messe. In seiner Predigt führte er u.a. aus, wie das Fest „Mariä Himmelfahrt“ mit der Kräuterweihe in Bezug steht. Eine Überlieferung sagt, dass man nach der Bestattung Marias das Grab noch einmal geöffnet hat, da der hl. Thomas dort nicht anwesend war. Aus dem geöffneten Grab strömte dann ein herrlicher Duft von Kräutern hervor. Wie in dem eben gesungenen Lied „wunderschön Prächtige“ so auch in anderen Marienliedern wird Maria mit einer Rose verglichen. Diese bildhafte Sprache verdeutlicht, wozu Mensch und Welt durch Gottes Willen berufen sind: zu einem guten, gerechten und ewigem Leben, zum Leben im Reich Gottes.

An diesem Reich Gottes dürfen die Menschen mit bauen. Maria Himmelfahrt fordert die Christen auf, sich mit ganzem Leib für diese Welt einzusetzen und es im Geiste Jesu und mit voller Seele mit zu gestalten. Als Gedanke für die Woche gab er den Gemeindemitgliedern den Denkanstoß mit auf den Weg einmal besonders darauf zu achten: Wo bin ich der Duft von wohlriechenden Kräutern für meine Mitmenschen für meinen Nächsten? An dieser Stelle sei noch mal allen gedankt, die diesen festlichen Gottesdienst ermöglicht haben.

In diesem Monat findet, am Freitag, 21. und am 28. August, jeweils um 18.00 Uhr ein Gottesdienst in St. Marien Mittelhof statt, selbstverständlich unter Einhaltung der gültigen Hygiene- und Abstandsregelungen. Wer an einem dieser Gottesdienste teilnehmen möchte, kann sich unmittelbar vor der Hl. Messe in eine Liste eintragen. Es gibt eine Höchstteilnehmerzahl, die sich nach dem Mindestabstand von 1,50 Meter richtet.