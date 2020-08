Veröffentlicht am 21. August 2020 von wwa

WISSEN – Spenden für Circus Ronelli – Nicht nur bei Jens Rödder und dessen Töchterchen Mia stieß der Spendenaufruf von Ferdinand Klaas auf offene Ohren. Der Wissener kümmert sich seit Jahren um den Circus Ronelli, der wegen der Corona-Krise in eine Notlage geraten ist. Das kleine Familienunternehmen mit Fernando Trumpf an der Spitze hat sich auch im Landkreis Altenkirchen einen hervorragenden Ruf erworben. Beispielsweise die Weihnachtsaufführungen in Birken-Honigsessen sind unvergessen. Anfang März 2020 fand die letzte Vorstellung statt – in Scheuerfeld.

Seither herrscht Not bei den „Ronellis“. Alle Hoffnungen auf eine Verbesserung der Lage sind zunichte. Die Infektionszahlen steigen wieder und an Auftrittsmöglichkeiten ist bis auf weiteres nicht zu denken. Somit gibt es auch keine Einnahmen. Und von staatlicher Unterstützung können die Trumpfs nur träumen. Helfen können nur Sach- und Geldspenden von Leuten, die im Zirkus ein Kulturgut sehen. Denn die Kosten für Tierfutter, Versicherungen, Reparaturen, Kreditraten usw. laufen ja weiter und müssen bewältigt werden.

Deshalb sind die Trumpfs froh, dass Circusfreund Ferdinand Klaas seine ganze Kraft einsetzt und unermüdlich um Spenden bittet. So hat der Wissener beispielsweise mehrere Dutzend Sammelbüchsen in Geschäften der Umgebung aufgestellt und hofft, dass sie eifrig „bedient“ werden.

Im Steckensteiner Hof stellte Jens Rödder am Sonntag mehrere Säcke Heu kostenlos zur Verfügung – und dies nicht zum ersten Mal. Töchterchen Mia half beim Befüllen fleißig mit (Foto). Auch Georg Buchen zeigte Verständnis für die missliche Lage des Circusunternehmens. In seinem Sägewerk bei Äpfelbach zwischen Katzwinkel und Friesenhagen konnte sich ein weiterer Freund der Familie Trumpf mit einer ordentlichen Portion Sägemehl eindecken. Genau wie das Heu, kommt es den Ponys und Ziegen der Trumpfs zugute.

Alle Spender erhalten die Gelegenheit, sich kostenlos auf einem Flyer des Circus zu präsentieren. Denn spätestens an Weihnachten, so die große Hoffnung von Ferdinand Klaas, wird es wieder Vorstellungen geben können. Und dass die die betreffenden Firmen und Privatleute der großen Eröffnungsshow unentgeltlich beiwohnen können, ist eine pure Selbstverständlichkeit.

Wer Spenden jeglicher Art zur Verfügung stellen möchte, kann sich mit Ferdinand Klaas in Verbindung setzen. Seine Telefonnummer: 0160 95646497. Für einen direkten finanziellen Obolus stellt der Wissener sein Konto bei der KSK Wissen zu Verfügung. Kontonummer: DE14 573510300105024152. Klaas garantiert: Jeder Euro kommt bei dem Circus Ronelli an und lindert dessen Notlage.