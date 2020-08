Veröffentlicht am 21. August 2020 von wwa

KOBLENZ – Betrüger in Koblenz unterwegs – Die Polizei Koblenz bittet um Hinweise zu zwei jungen Männern, die sich am Donnerstag, 20. August, auf dem EDEKA-Parkplatz in Koblenz-Metternich (Am Metternicher Bahnhof) als taubstumm ausgaben und versuchten Geld für eine wohltätige Organisation zu sammeln.

Hierzu nutzen sie Zettel, auf denen die Bitte stand, Geld zu spenden. Es dürfte sich um zwei Betrüger gehandelt haben, die das Geld nicht im Auftrag einer wohltätigen Organisation sammelten. Nachdem sie von einer Frau Geld bekamen, konnten sie plötzlich sprechen. Als die Frau die Polizei hinzurufen wollte, flüchteten die beiden Männer mit einem dunklen Jeep vom Parkplatz. Beide dürften um die 20 Jahre alt sein und trugen fliederfarbene T-Shirts.

Es ist davon auszugehen, dass die beiden Männer mehrere Passanten angesprochen haben und auch an anderen Plätzen versuchten über diese Masche an Geld zu kommen. Daher bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen unter der 0261 103-2911. Quelle: Polizei