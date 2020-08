Veröffentlicht am 22. August 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Bildungspunkt und Bildungscafé“ – Viele geflüchtete Menschen im Kreisgebiet sind bereits seit mehreren Jahren in der Region beheimatet, viele haben bereits einen Integrationskurs abgeschlossen und weisen einen akzeptablen Kenntnisstand der deutschen Sprache auf. Die Möglichkeiten sich auf der Bildungsebene weiter zu entwickeln sind anschließend allerdings begrenzt, denn die frei zugänglichen Angebote sind zum großen Teil der Zielgruppe unbekannt und der Zugang zum Arbeitsmarkt mit Ausbildung oder einer Arbeitsstelle aufgrund ungenügender Vorbildung erschwert.

An dieser Stelle greift der „Bildungspunkt“, der eine niedrigschwellige Beratung für Neuzugewanderte zu den Themen Bildung, Ausbildung, Arbeit und persönliche Perspektive anbietet. In Kooperation von Kreisverwaltung, Caritasverband Altenkirchen und Diakonischem Werk Altenkirchen wird der Bildungspunkt montags zwischen 14 und 16 Uhr in der Wilhelmstraße 35 für alle Interessierten seine Türen öffnen. Weiterführende Informationen dazu gibt es bei André Linke, Caritasverband Altenkirchen, 02681 2056 oder andre.linke@caritas-altenkirchen.de.

Das Bildungscafé des Mehrgenerationenhauses ist unter dem gleichen Dach dienstags von 9.30 bis 12 Uhr und donnerstags von 14.30 bis 17 Uhr für alle geöffnet. Dort gibt es Unterstützung und Hilfe, die beispielsweise Fragen zu Schreiben oder Formularen haben oder Lernprogramme am Computer nutzen möchten. Das Thema Grundbildung ist hier zentral und es besteht eine enge Verknüpfung zur Arbeit im Mehrgenerationenhaus „Mittendrin“. Federführend ist hier Helmut Asbach, Informationen dazu unter 02681 9823550 oder asbach@mgh-ak.de.

Noch mehr Beratung in Sachen „Migration“: Der Jugendmigrationsdienst und der Migrationsfachdienst bieten jeden Mittwoch von 14 – 16 Uhr ein offenes Beratungsangebot für Menschen mit Migrationshintergrund im Bildungspunkt/-café an. Die Beratung umfasst Fragen rund um den Aufenthalt und Integration, aber auch schulische und berufliche Möglichkeiten. Ansprechpartnerinnen sind Jasmin Steiner und Hanna Gerber. Informationen unter 02681 – 800820.

Job-Coaching für Wiedereinsteiger*innen: „Familie & Beruf e.V., Beratungsstelle Neue Chancen“ bietet jeden ersten Mittwoch im Monat von 10 – 12 Uhr vertrauliche Einzelberatungen an. Individuelle Einzelberatungen für den beruflichen Erfolg, den Wiedereinstieg ins Berufsleben oder für neue berufliche Perspektiven, Impulse und eine individuelle Berufswegplanung finden Sie bei Martina Zabel, ebenfalls in den Räumlichkeiten des Bildungscafés /-punkts in der Wilhelmstraße 35. Die Beratung bietet umfassende Orientierung, hilfreiche Infos und Best Practice-Tipps, individuelles Coaching für die Karriere und/oder zielgerichtete Begleitung auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Weitere Informationen gibt es bei: Neue Kompetenz-Netzwerk Beruf, Telefon: 0 26 81/ 98 61 29, E-Mail: buero@neuekompetenz.de

Workshop der Schuldner-/Insolvenzberatung der Diakonie – Das Verbraucherinsolvenzverfahren: In einfacher Sprache wird das Insolvenzverfahren mit seinen verschiedenen Phasen erläutert und vorgestellt. Sie erhalten einen Einblick in die Arbeit der Schuldner-/Insolvenzberatung und Möglichkeiten der Hilfestellungen bei Schuldenproblemen. Fragen rund um Haushaltsplanung, Mahnungen, Pfändungen, usw. werden aufgegriffen. Der Workshop wird von Nadine Meden, Schuldner-/ Insolvenzberatung des Diakonischen Werks durchgeführt und dafür ist eine Anmeldung erforderlich unter 02681 800820. Die Termine werden zeitnah bekannt gegeben.

Foto: v.l.: Martina Zabel, André Linke, Hanna Gerber und Margit Strunk (Geschäftsführung Diakonisches Werk).