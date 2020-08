Veröffentlicht am 22. August 2020 von wwa

VERBANDSGEMEINDE ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Herbstferienprogramm der Jugendpflege der VG Altenkirchen-Flammersfeld – Digital und draußen …geht das überhaupt? Ja das geht, sagt die Jugendpflege Altenkirchen-Flammersfeld. Mit Actionbound können spannende, lustige und lehrreiche Smartphone- und Tablet-Rallyes gespielt werden. Wir erkunden damit die Nachbarschaft, in der wir leben. Ein großer Spaß, der Medienkompetenz mit Neugier verbindet. In der App können Videos, Tonaufnahmen und Texte an verschiedenen realen Orten abgelegt und wieder auffindbar gemacht werden. Es können dabei Rätsel und Herausforderungen mit vielen Spielelementen, wie zum Beispiel GPS-Locations, QR-Codes und Mini-Games kombiniert werden. So wollen wir eigene digitale Schnitzeljagden erstellen, die wir dann veröffentlichen und Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zur Verfügung stellen.

Leitung: Axel Karger und Daniela Langenbach

Datum: 12.-14.10.2020, täglich 10.00-16.00 Uhr

Ort: Sitzungssaal im Rathaus Flammersfeld, Rheinstraße 17, 57632 Flammersfeld

Alter: 12 -17 Jahre

Kosten: 48,- €

Anmeldung: Jugendpflege VG Altenkirchen-Flammersfeld, Martina Morenzin, jugendpflege.morenzin@vg-ak-ff.de, Tel: 02681/85-195

Inliner-Kurs für Anfänger & Fortgeschrittene

Folgende Inhalte wirst du im Kurs kennenlernen:

Wie stehe ich richtig auf meinen Skates? Grundposition, Gleichgewichtsschulung, Knien, Aufstehen, Vorwärtslauf, Bremstechniken, Falltechnik („Modernes Fallen“: Cool rutschen statt blöd stürzen!), Beschleunigen, Kurvenlauf, Übersetzen, Hindernisse überwinden (Bordsteine, Treppen, Äste, Rampen), Slalom, ggf. Rückwärtsfahren, viele Spiele, Hockey, Verhalten im Straßenverkehr, Gerätekunde. . .

Wichtig: Bitte die vollständige Schutzausrüstung mitbringen (Helm / Protektoren), geeignete Socken anziehen (Skater- oder Wandersocken; zumindest lange, weiche Strümpfe, um eine Wundreibung der Haut am Schuhschaft zu vermeiden – keinesfalls Sneakersocken!). Inlineskates nicht vergessen und an etwas zu trinken und zu essen denken! Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter draußen statt!

Leitung: Jojo Burgard

Datum: 23.10.2020, 10.00-16.00 Uhr

Ort: Schulhof der Grundschule „Glück auf!-Schule“, Steinstraße 3, 56593 Güllesheim

Alter: 8-12 Jahre

Kosten: 15,- €

Anmeldung: Jugendpflege VG Altenkirchen-Flammersfeld, Martina Morenzin, jugendpflege.morenzin@vg-ak-ff.de, Tel: 02681/85-195