CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie: Nach positivem Test an der IGS Hamm: Gesundheitsamt testet rund 70 Kontaktpersonen – Nach der festgestellten Corona-Infektion bei einer Oberstufen-Schülerin an der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Hamm hat das Altenkirchener Gesundheitsamt bis Freitagmittag, 21. August, rund 70 Kontaktpersonen der jungen Frau getestet. Rund 30 Personen kommen aus dem schulischen Umfeld, die übrigen aus dem privaten. Sie stehen unter Quarantäne. Darüber hinaus gibt es derzeit keine weiteren positiven Tests, kreisweit sind somit weiterhin sechs Personen infiziert.

Die Statistik im Überblick (Stand: 21. August, 12.30 Uhr)

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 197

Aktuell Infizierte: 6

Geheilte: 180

Verstorbene: 11

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 24

Betzdorf-Gebhardshain: 82

Daaden-Herdorf: 28

Hamm: 2

Kirchen: 47

Wissen: 14