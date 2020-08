Veröffentlicht am 20. August 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Wappenwand im großen Saal des Altenkirchener Rathauses nach Fusion fertiggestellt – Den großen Saal des Rathauses in Altenkirchen schmückt schon seit 2007 eine hölzerne Wand mit den bunten Wappen der Stadt Altenkirchen und der Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Altenkirchen. Nach der Fusion Anfang des Jahres wurde nun von der Graphikerin Elke Neschen aus Obererbach die Wappenwand um die Wappen der Ortsgemeinden der bisherigen Verbandsgemeinde Flammersfeld erweitert.

Neschen arbeitete dabei mit Temperafarben. Von den derzeit 67 Ortsgemeinden und der Kreisstadt Altenkirchen führen bislang 58 ein eigenes Wappen. Bürgermeister Fred Jüngerich dankte Elke Neschen für dieses von ihr in akribischer Kleinarbeit erstellte, farbenfrohe Werk. „Die Wappenwand repräsentiert die Einheitlichkeit und Größe unserer Verbandsgemeinde, die in Rheinland-Pfalz die zweitgrößte nach der Anzahl der Ortsgemeinden ist.“, so Jüngerich. „Vielleicht ist sie ein Ansporn für die noch fehlenden zehn Ortsgemeinden, ebenfalls über die Erstellung eines Wappens nachzudenken.“ Zurzeit ist ein Wappen für die Ortsgemeinde Racksen in Arbeit. (km) Foto: Karina Müller

Foto: Bürgermeister Fred Jüngerich (rechts) und der stellvertretende Büroleiter Lothar Walkenbach (links) freuen sich über die von Elke Neschen (Foto, Mitte) gefertigten Wappen der VG Altenkirchen-Flammersfeld.