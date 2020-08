Veröffentlicht am 20. August 2020 von wwa

BETZDORF – Im Bereich der Polizei Betzdorf kam es zu mehreren Fällen von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Am Dienstagmittag, 18. August 2020, wurde gegen 12:10 Uhr, eine Hainbuchenhecke in der Struthofstraße in Betzdorf vermutlich von einem Lkw-Fahrer beschädigt. Schaden circa 150 Euro. Am Mittwochvormittag, 19. August 2020, gegen 10:05 Uhr, wurde in Mudersbach in der Augustastraße ein am Fahrbahnrand geparkter, ebenfalls vermutlich von einem Lkw gestreift. Es entstand höherer Sachschaden. Ebenfalls am Mittwochmittag kam es in Niederfischbach, in der Auenstraße, gegen 12:10 Uhr, zu einer weiteren Unfallflucht, als ein unbekannter Pkw-Fahrer sein Fahrzeug in einer Einfahrt wenden wollte und dabei eine Mauer leicht beschädigte. Hinweise in allen Fällen an die Polizei Betzdorf, Tel.:02741-9260. Quelle: Polizei