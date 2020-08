Veröffentlicht am 20. August 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Aktuelle Entwicklung zur Corona-Pandemie im Landkreis Altenkirchen – Corona-Pandemie: Oberstufen-Schülerin an der IGS Hamm positiv getestet – Tests im Umfeld laufen an – Das Kreisgesundheitsamt meldet am späten Donnerstagnachmittag, 20. August 2020, um 17:30 Uhr einen positiven Test auf eine Corona-Infektion bei einer Oberstufen-Schülerin an der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Hamm. Sie war laut Auskunft der Schule bislang nur am ersten Schultag nach den Sommerferien für zwei Stunden im Unterricht, weswegen sich die Quarantänemaßnahmen auf einen von ihr belegten Kurs beschränken lassen. Das Umfeld der Schülerin wird durch das Gesundheitsamt getestet und es erfolgen entsprechende Kontaktnachverfolgungen. Damit sind kreisweit aktuell sechs Personen infiziert.