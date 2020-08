Veröffentlicht am 20. August 2020 von wwa

WISSEN – Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen in Wissen – Im Verlauf des Wochenendes, 15. bis 17. August 2020, kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in Wissen. Auf dem Gelände eines Autohändlers in der Walzwerkstraße hatten Unbekannte gleich an sechs der zum Verkauf abgestellten Gebrauchtwagen jeweils die Motorhauben mit circa 60 Zentimeter langen und tiefen Kratzern beschädigt. Es entstand dadurch erheblicher Sachschaden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, mögen sich bitte bei der Polizei Wissen (02742/9350) melden. Quelle: Polizei