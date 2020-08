Veröffentlicht am 19. August 2020 von wwa

DAADEN – CDU Daaden steht hinter Erwin Rüddel – Auf ihrer diesjährigen Mitgliederversammlung bekräftigte die CDU im Daadener Land, dass sie auch angesichts der nächsten Legislaturperiode des Deutschen Bundestags voll und ganz auf die Erfahrung und Expertise von Erwin Rüddel setzt.

Dies konnte der Windhagener, der im Bundestag die Landkreise Altenkirchen und Neuwied vertritt, im Rahmen eines ausführlichen Austauschs mit den anwesenden Mitgliedern eindrücklich unter Beweis stellen. Dabei reichte das Themenspektrum von der Gesundheitspolitik (Standort des neuen Krankenhauses) bis hin zu Natur- und Umweltfragen, die die Region betreffen (z.B. Zustand der Wälder).

In dem Zusammenhang zeigte Erwin Rüddel, dass er trotz seiner Arbeit in Berlin stets den Bezug zu den Sorgen und Nöten der Menschen in seiner Heimat hat. Dies sahen die Daadener CDUler genauso, sodass klar ist, für wen sie sich auf der Vertreterversammlung zur Nominierung des Bundestagsabgeordneten einsetzen werden. Text: Andreas Wollenweber; Foto: CDU Daaden