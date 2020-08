Veröffentlicht am 19. August 2020 von wwa

NEUWIED – Leserbrief zur sogenannten Causa Mang – Ein deutliches Statement gab es im Europaparlament für die Forderung nach neuen, freien Wahlen in Belarus. Sowohl der rheinland-pfälzische Abgeordnete Norbert Neuser (SPD) als auch die Abgeordneten von Fratelli d’Italia, einer seit 2012 bestehenden rechtsnationalen bis rechtsextremen Partei in Italien, stimmten dafür. Wenn Michael Mang im Rahmen der SPD-Stadtverbandskonferenz zu unserem Hochseilakrobaten, der sich von der AfD die Balancierstange hat zuwerfen lassen, erklärt wird, müssten Sven Lefkowitz und seine Mitstreiter angesichts ihrer Gnadenlosigkeit gegenüber dem sozialdemokratischen Bürgermeister dann aber auch den Mumm haben, den Ausschluss von Norbert Neuser aus der Partei zu betreiben. Wer sich die Auseinandersetzungen bei den italienischen Neofaschisten im Hinblick auf eine Distanzierung vom historischen Faschismus anschaut, weiß, dass Fratelli d’Italia damit nicht einverstanden gewesen ist. Damit ist diese Partei objektiv kritischer zu bewerten als die Neuwieder AfD. Sven Lefkowitz müsste jetzt, wenn er noch ernst genommen werden will, beweisen, dass er auch den größeren Tieren ans Bein pinkeln kann. Siegfried Kowallek, Neuwied