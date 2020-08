Veröffentlicht am 20. August 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – HAMM (Sieg) – Hospizverein Altenkirchen e.V. – Aussendungsgottesdienst mit anschließender Wanderung – Bereits zum elften Mal durfte der Hospizverein Altenkirchen neuen ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen die Hospizkerze und einen Engel überreichen, um sie in seine Mitte aufzunehmen. Der traditionelle Aussendungsgottesdienst, der in diesem Jahr in der katholischen Kirche St. Joseph in Hamm gefeiert wurde, war in bewährter Weise von Schwester Barbara Schulenberg und der Hospizkoordinatorin Erika Gierich vorbereitet worden. Klaus Recke bereicherte ihn musikalisch. Viele, die schon langjährig den Hospizverein unterstützen waren gekommen, um ihre neuen Kolleginnen ins Ehrenamt zu begleiten. Dazu machte man sich im Anschluss auf den Weg nach Marienthal, wo bereits ein reichhaltiges Buffet im Landhotel Marienthaler Hof auf die Wanderer wartete. Mit viel Glück erreichten sie diesen noch trockenen Fußes und konnten sich in entspannter Atmosphäre näher kennenlernen. Bei leckerem Essen und guten Gesprächen fand der gelungene Tag einen schönen Ausklang.

Haben auch Sie Interesse sich in der Hospizarbeit zu engagieren? Nähere Informationen erhalten Sie im Hospizbüro unter der Tel.: 02681-879658. Foto: AK Hospiz