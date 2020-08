Veröffentlicht am 19. August 2020 von wwa

KOBLENZ – Studiengang Umwelt-, Wasser- und Infrastrukturmanagement der Hochschule Koblenz bietet nun Online-Studienberatung an – Die Umwelt zu schützen und mit so lebenswichtigen Ressourcen wie Wasser verantwortungsbewusst umzugehen, gehört zu den wichtigsten Anforderungen dieser Zeit. Das wie auch die Verkehrswende braucht gut ausgebildete Ingenieurinnen und Ingenieure. Wer sich also für das Bauen und Gestalten von nachhaltiger Infrastruktur interessiert, ist beim kürzlich erneut akkreditierten Bachelorstudiengang „Umwelt-, Wasser- und Infrastrukturmanagement“ (UWIM) der Hochschule Koblenz gut aufgehoben. Um über diese in der Form bundesweit einzigartige Bauingenieursausbildung zu informieren, stellen nun Studierende, Mitarbeitende und Lehrende den Studiengang regelmäßig online vor. Die erste virtuelle Studienberatung findet am 27. August von 17 bis 18 Uhr statt.

Umwelt-, Wasser- und Infrastrukturmanagement wird an der Hochschule Koblenz als grundständiges Bachelor-Studium mit integrierter 16-wöchiger Praxisphase angeboten und schließt nach sieben Semestern mit dem Bachelor of Engineering ab. Im Anschluss ist eine Weiterqualifizierung zum Master of Engineering möglich, beispielsweise im Studiengang Bauingenieurwesen.

„Der demografische Wandel, das gewachsene Umweltbewusstsein der Bevölkerung und erforderliche Klimaanpassungen sorgen dafür, dass bei Ingenieurinnen und Ingenieuren neben den technischen Kenntnissen zusätzliche Kompetenzen gefragt sind. Insbesondere der Klimawandel mit allen seinen Herausforderungen zur Anpassung der Stadtentwicklung und der Infrastruktur stehen immer stärker im Fokus“, betont die zukünftige Studiengangsleiterin Prof. Dr. Dörte Ziegler, „der Studiengang Umwelt-, Wasser- und Infrastrukturmanagement reagiert auf diese Herausforderungen und bildet die Studierenden für dieses zukunftsorientierte und vielseitige Berufsfeld aus.“

Als Fachkenntnisse werden Themen wie zukunftsfähige Mobilitätskonzepte und intelligente Verkehrssteuerung, Gewässerschutz, Hochwasser- und Starkregenvorsorge sowie Ver- und Entsorgung in diesem Studiengang vermittelt. Seine Inhalte decken den Bedarf von Behörden, Verbänden, Ingenieurbüros und Baubetrieben regional wie international. Das Projektstudium ermöglicht die praxisorientierte Anwendung und Vertiefung des Wissens ab dem ersten Semester. Dazu werden Kompetenzen der Präsentationstechnik und des Konfliktmangements erworben. Spezielle Module zu den Themen Mediation sowie Diversity im Bauwesen gehören zu den Alleinstellungsmerkmalen dieses Studiengangs. Dadurch werden die Studierenden in die Lage versetzt, zwischen den verschiedenen Beteiligten eines Bauprojektes mit teilweise sehr verschiedenen Interessen zu vermitteln.

Die Online-Studienberatung findet donnerstags von 17 bis 18 Uhr statt. Die nächsten Termine sind der 27. August, der 10. und 24. September sowie der 8. Oktober 2020. Auf der Seite www.hs-koblenz.de/uwim finden Interessierte den aktuellen Link für das nächste Zoom-Meeting. Gerne werden auch Anfragen von Schulen für individuelle Termine entgegengenommen. Foto: Hochschule Koblenz/Gloger