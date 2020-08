Veröffentlicht am 19. August 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Der Kreisausschuss tagt am 24. August – Zur ersten Sitzung nach der Sommerpause trifft sich der Kreisausschuss des Altenkirchener Kreistages am Montag, dem 24. August. Um die erforderlichen Abstandsregeln einhalten zu können, berät das Gremium erneut im Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung (Großer Sitzungssaal/Raum 111). Beginn ist um 16.30 Uhr.

Auf der Tagesordnung stehen die Bestellung eines Abschlussprüfers für den Betrieb „Kulturelle Einrichtungen“ des Landkreises und die Vergabe von Bauleistungen für den Ausbau der Kreisstraße K 93 in der Ortsdurchfahrt Niederfischbach. Zudem steht eine Änderung der Sportförder-Richtlinien an. Schließlich geht es noch um das Bundesprogramm Mehrgenerationenhäuser. Natürlich wird es auch aktuelle Informationen zur kreisweiten Entwicklung der Corona-Pandemie geben.

Die Sicherheitsvorkehrungen sehen vor, dass zwischen den Sitzungsteilnehmern ein Abstand von mindestens 1,50 Meter zu halten ist. Von den Teilnehmern wird erwartet, dass sie einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Für interessierte Zuhörer aus der Bevölkerung gibt es Plätze auf der Besucherempore des Sitzungssaales.