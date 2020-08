Veröffentlicht am 18. August 2020 von wwa

HACHENBURG – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Hachenburg – eine Person verletzt – Am Montagabend, 17. August 2020, gegen 22.10 Uhr, kam ein PKW in der Koblenzer Straße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 19jährige Fahrer befand sich allein im PKW und wurde schwer verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Da der PKW aufgrund des Zusammenstoßes mit dem Baum anfing zu qualmen, wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Quelle: Polizei