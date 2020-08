Veröffentlicht am 18. August 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Qi Gong zum Kennenlernen und Kräfte sammeln – Crashkurs im Freien vermittelt Einstieg – Am Samstag, 22. August, bietet die Kreisvolkshochschule Altenkirchen (KVHS) das Basisseminar „Qi Gong zum Kennenlernen und Kräfte sammeln“ in Altenkirchen an. Qi Gong ist eine Jahrtausende alte Methode der Lebenspflege und Gesundheitserhaltung. Der Kurs unter der Leitung von Sabine Danek vermittelt eine erste Einführung in Theorie und Praxis des Qi Gongs. Er ist für Anfänger ebenso geeignet wie für Menschen mit geringen Vorkenntnissen.

Neben dem Kennenlernen des Wirkmechanismus von Qi Gong-Übungen vermitteln auch praktische Übungen einen Einblick. Qi Gong Übungen sind ruhige meditative Bewegungen, die stehend oder auch auf einem Stuhl sitzend ausgeführt werden oder in Ruhe nur mit Gedankenkraft, auch kombiniert bestimmten Atemtechniken, arbeiten. Sie sind leicht zu erlernen und für alle Menschen in jedem Lebensalter und mit jeder Konstitution geeignet. Qi Gong aktiviert das Immunsystem, fördert die Konzentrationsfähigkeit, erhöht die Belastbarkeit bei Stress, bringt innere Ruhe und Entspannung und unterstützt bestehende Therapien.

Der Crashkurs findet bei gutem Wetter in der Zeit von 10 bis 12.30 auf der Gymnastikwiese auf der Glockenspitze in Altenkirchen statt, die Teilnahme kostet 20 Euro. Nähere Informationen oder Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen (Tel.: 02681- 812213, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).