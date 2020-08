Veröffentlicht am 18. August 2020 von wwa

DIERDORF – Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln in Dierdorf – Am Dienstagmorgen, 18. August 2020, um 01:45 Uhr, wurde im Rahmen der Streife ein PKW in der Ziegeleistraße in Dierdorf kontrolliert. Während der Kontrolle konnten beim 28jährigen Fahrzeugführer drogentypische Beweisanzeichen festgestellt werden. Darüber hinaus wurden bei der Durchsuchung im PKW Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt und darüber hinaus eine Blutprobe entnommen. Quelle: Polizei