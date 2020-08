Veröffentlicht am 18. August 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Senioren-Union Kreisverband Altenkirchen: Linksbündnis Gefahr für Deutschland – Rot-rot-grüne Planspiele für das Wahljahr 2021 sind aus Sicht der Senioren-Union der CDU in Altenkirchen ein „Akt der Verzweiflung“. „Wer mit den Erben der früheren DDR-Staatspartei SED eine Bundesregierung stellen will, versündigt sich an den Werten von Demokratie und Freiheit“, sagte die Kreisvorsitzende Karin Giovanella auf einer Sitzung in Daaden.

Die SPD-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken hatten am Wochenende erklärt, dass sie ein „progressives Bündnis“ mit der Linkspartei für „möglich und denkbar“ halten. Dabei sei nach Angaben von Esken auch ein Bündnis unter grüner Führung nicht ausgeschlossen.

Die Senioren-Vorsitzende Giovanella sieht darin ein deutliches Zeichen für den Niedergang der „einst stolzen Sozialdemokratie“. Für die Wähler sei nun ein Jahr vor der Bundestagswahl die Alternative klar erkennbar: „Nur eine stabile und kompetente Bundesregierung unter Führung der CDU/CSU kann die anstehenden Probleme in der Politik meistern. Ein ideologisch geprägtes Rot-Grün-Linksbündnis würde die Sicherheit und die wirtschaftliche Prosperität in Deutschland ernstlich gefährden“, stellt Giovanella fest.