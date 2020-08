HÖHR-GRENZHAUSEN – Verkehrsunfall auf der L 310 – zwei Schwerverletzte

Veröffentlicht am 17. August 2020 von wwa

HÖHR-GRENZHAUSEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 310 – zwei Schwerverletzte – Am Montagmorgen, 17. August 2020, kam es auf der L 310 zwischen Höhr-Grenzhausen und Hillscheid zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Ein 23jähriger Fahrzeugführer befuhr die L 310 in Richtung Höhr-Grenzhausen und kam auf der regennassen Fahrbahn in einer Linkskurve ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem Pkw eines ebenfalls 23jährigen Fahrzeugführers kollidierte. Der Anstoß erfolgte seitlich, sodass das Fahrzeug des Unfallverursachers durch die Wucht des Zusammenpralls in zwei Teile gerissen wurde. Beide Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht. Es entstand, so die Polizei, ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Die L 310 musste für etwa eine Stunde gesperrt werden. Quelle: Polizei