Veröffentlicht am 16. August 2020 von wwa

PUDERBACH – Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Puderbach – Am Samstagnachmittag, 15. August 2020, um 14:10 Uhr ging bei der Polizei Straßenhaus Meldung über einen verunfallten PKW in der Schulstraße in Puderbach ein. Der PKW sei gegen eine Grundstücksmauer gefahren. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten bei dem 41jährigen Fahrzeugführer aus Offenbach am Main drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf die Stoffgruppen Kokain, THC und Opiate. Daher wurde beim Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (te) Quelle: Polizei