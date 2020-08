Veröffentlicht am 17. August 2020 von wwa

NEUWIED – Tödlich verunglückter Motorradfahrer in der „Alteck“ im Kurvenbereich – Am Sonntagabend, 16. August 2020, ist bei starkem Regen ein 38jähriger Motorradfahrer aus Andernach in der kurvenreichen Strecke zwischen Anhausen und Neuwied-Gladbach schwer verunglückt. Auf der unfallträchtigen Strecke befuhr er eine sehr enge Linkskurve und ist möglicherweise aufgrund der regennassen Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei ist er mit dem Oberkörper gegen den Pfosten der Leitplanke geprallt und darunter liegengeblieben. Die Insassen der ersten nachfolgenden Fahrzeuge leisteten vorbildlich sofort Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungssanitäter! Trotz der schnellen Hilfe verstarb der Motorradfahrer kurze Zeit später im Krankenhaus. Die Polizei sucht noch nach Zeugen des Verkehrsunfalls, die den Hergang des Unfalls beobachtet haben. Diese mögen sich bei der Polizei Neuwied (T.: 02631/878-0 oder pineuwied@polizei.rlp.de) melden. Quelle: Polizei