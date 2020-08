Veröffentlicht am 16. August 2020 von wwa

RAUBACH – Einsatz für Feuerwehr Raubach: Auto kommt von Straße ab und verliert Betriebsstoffe – Samstagnachmittag, 15. August 2020, gegen 15:45 Uhr befuhr ein PKW die Straße von Harschbach kommend in Richtung Raubach. Aus unbekannten Gründen kam die Fahrerin mit dem PKW von der Straße ab, rutsche in den Graben und die Böschung, wurde wieder aus dem Graben katapultiert und kam auf der Seite liegend am Straßenrand zum Stehen. Eine Fremdbeteiligung gab es offenbar nicht.

Zunächst wurden die First Responder Puderbach und der Rettungsdienst alarmiert. Die Fahrerin konnte schnell befreit werden. Sie war nur geringfügig verletzt und wurde ambulant versorgt. Die First Responder hatten gerade einen Tag vorher ihren Betrieb wieder aufgenommen und es war der erste Einsatz nach dem Corona-Lockdown für die Gruppe.

Da aus dem auf der Seite liegenden Fahrzeug verstärkt Betriebsstoffe austraten, gab es um 15.47 Uhr Alarm für die Feuerwehr Raubach. Sie eilten mit elf Einsatzkräften zur Unfallstelle. Coronabedingt waren die beiden Fahrzeuge nicht voll besetzt. Weitere zehn Kameraden warteten am Feuerwehrhaus, um gegebenenfalls noch unterstützen zu können.

Die Feuerwehrleute sorgten dafür, dass die Betriebsstoffe abgestreut werden konnten und stellten das stark beschädigte Fahrzeug wieder auf die Räder, damit keine weiteren Stoffe mehr ausliefen. Die Batterie des Fahrzeuges wurde abgeklemmt und der Brandschutz sichergestellt. Unter Einsatz der beiden Fahrzeuge der Feuerwehr wurde die Straße abgesperrt, sodass der Rettungsdienst und die Einsatzkräfte der Feuerwehr gefahrlos arbeiten konnten.

Die Straßenmeisterei war ebenfalls vor Ort und sorgte für die Beschilderung. die auf die Gefahr der Verunreinigung durch Öl und Benzin hinweist. Gegen 16.30 Uhr konnte die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das Fahrzeug erlitt Totalschaden und war nicht mehr fahrbereit. Text + Fotos: Feuerwehr VG Puderbach