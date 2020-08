Veröffentlicht am 18. August 2020 von wwa

WALDBREITBACH – Neue Vereinsrekorde aufgestellt – Erfolgreiches Sportfest des VfL Waldbreitbach in Zeiten von Corona – Fünf Vereinsrekorde und einige persönliche Bestleistungen wurden beim Kinder- und Jugendsportfest des VfL Waldbreitbach erzielt – und das trotz erschwerter Trainings- und Wettkampfbedingungen durch die Corona-Pandemie. 17 Kinder und Jugendliche aus dem örtlichen Verein und ein Jugendlicher des TuS Dierdorf nahmen daran teil.

„Unser Ziel war es, in der Corona-bedingt wettkampfarmen Zeit den engagierten Nachwuchsleichtathleten einen Wettkampf anzubieten“, erläutern die Veranstalter der Leichtathletikabteilung. „Aufgrund der derzeitigen Schutzmaßnahmen konnten leider keine anderen Gastvereine teilnehmen. Obwohl wir einige Anfragen von weiter her hatten“, bedauert Geschäftsführer Josef Hoß. So verlief das Einladungssportfest recht familiär.

Zudem gab es weitere Einschränkungen, um das Hygienekonzept umzusetzen. Es fand keine Bewirtung oder eine Siegerehrung statt. Zuschauerinnen und Zuschauer waren nicht zugelassen und das Tragen von Mund-Nase-Masken war verpflichtend. Auch Sprintwettbewerbe waren nicht gestattet. Trotzdem konnten die jungen Sportlerinnen und Sportler in vielen Disziplinen wie Hochsprung, Weitsprung, Schlag/Ballwurf, Kugelstoßen und Speerwurf antreten und zeigten sehr gute Leistungen.

„Dank der engagierten Trainerinnen Anke Jüssen, Anna Rathmann und Alina Schmitz sowie der großen Mithilfe der Leichtathletik-Eltern verlief das Sportfest reibungslos ab“, freuen sich die Organisatoren.

Die neuen Vereinsrekorde: Amelie Schmitt (W12) Kugelstoßen (3 kg) 8,78 m; Celina Medinger (W13) Ballwurf 44,0 m; Marie Böckmann (W15) Ballwurf 46,0 m und Kugelstoßen (3 kg) 10,24 m sowie Vivien Ließfeld (WJU18) Kugelstoßen (3 kg) 10,55 m. Weitere Informationen und die Ergebnisse gibt es auf https://vfl-waldbreitbach.de/veranstaltungen/kinder-und-jugendsportfest/