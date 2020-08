Veröffentlicht am 16. August 2020 von wwa

KREIS NEUWIED – Kitazweckverband plant sechsgruppigen Neubau – Hallerbach: Pläne des Zweckverbands sind zukunftsorientiert – Am alten Standort der Kindertagesstätte St. Suitbert in der Ortsmitte von Rheinbrohl soll eine neue moderne Kindertagesstätte mit 120 Plätzen entstehen. Der Kindergartenzweckverband Rheinbrohl, Bad Hönningen und Hammerstein als Träger und das Kreisjugendamt Neuwied als Bedarfsplanungsbehörde haben sich in einem gemeinsamen Gespräch in der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Hönningen auf den Bau einer sechsgruppigen Kindertagesstätte verständigt.

„Die Kinderzahlen sind in den Ortsgemeinde Rheinbrohl, Bad Hönningen und Hammerstein in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen, mit einem weiteren Anstieg ist zu rechnen. Mit dem geplanten Neubau stellt sich der Kindergartenzweckverband – insbesondere mit Blick auf den ab 01. Juli 2021 bestehenden siebenstündigen Rechtsanspruch mit Mittagessen – zukunftsorientiert auf und kann außerdem die vorhandenen Einrichtungen mit Blick auf die Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetz entlasten,“ fasst Landrat Achim Hallerbach zusammen.

„Erste Planungen und der Grundriss des neuen zweigeschossigen Kita-Gebäudes liegen vor, sodass der Kindergartenzweckverband noch in diesem Jahr einen Förderantrag beim Land Rheinland-Pfalz und dem Kreis Neuwied für den sechsgruppigen Neubau am bekannten Standort in der Ortsmitte von Rheinbrohl vorlegen wird,“ führt Zweckverbandsvorsteher Reiner W. Schmitz aus. „Wir waren uns im Gemeinderat fraktionsübergreifend einig, den Kindergarten innerorts halten zu wollen. Im April habe ich als 1. Beigeordneter den Kontakt mit dem Verwaltungsrat der katholischen Kirche aufgenommen. nach einem Treffen aller Beigeordneten der Ortsgemeinde Rheinbrohl mit den Vertretern des Verwaltungsrates wurde der Kauf des Grundstückes Ende April vom Gemeinderat einstimmig beschlossen. Wir sind froh, dass wir nun unseren Dorfmittelpunkt belegen können“, ergänzt Jan Ermtraud, 1. Beigeordneter der Ortsgemeinde Rheinbrohl

Aufgrund der Sanierungsbedürftigkeit des alten Kita-Gebäudes zogen die Kinder und Erzieher/innen bereits im November 2019 in vorübergehende Räumlichkeiten in einer großzügigen Mobilraumanlage am Schulzentrum in Rheinbrohl um. Zum 01. Januar 2020 übernahm der Kindergartenzweckverband Rheinbrohl, Bad Hönningen, Hammerstein die Trägerschaft für die dreigruppige Kindertagesstätte von der Kita gGmbH. Zum 01. August 2020 hat die Einrichtung aufgrund der hohen Nachfrage ihr Platzangebot um eine vierte Gruppe mit 15 Plätzen, auf insgesamt 90 Plätze erweitert.

Die neue Kita soll ein Platzangebot für bis zu 120 Kinder bieten. Durch die Einrichtung von zwei Krippengruppen im Erdgeschoss des Gebäudes steht zudem ein attraktives und umfangreiches Angebot für die Aufnahme von Kindern unter drei Jahren zur Verfügung. Der Landkreis Neuwied stellt dem Kindergartenzweckverband Fördermittel für die drei zusätzlichen Gruppen in Höhe von insgesamt 300.000 Euro in Aussicht. Darüber hinaus können für die Schaffung der zwei Krippengruppen je 150.000 Euro Förderung beim Land Rheinland-Pfalz beantragt werden.

Foto: Am alten Standort der Kindertagesstätte St. Suitbert in der Ortsmitte von Rheinbrohl soll eine neue moderne Kindertagesstätte mit 120 Plätzen entstehen. Der Kindergartenzweckverband Rheinbrohl, Bad Hönningen und Hammerstein als Träger und das Kreisjugendamt Neuwied als Bedarfsplanungsbehörde haben sich in einem gemeinsamen Gespräch in der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Hönningen auf den Bau einer sechsgruppigen Kindertagesstätte verständigt. (v.l.): Landrat Achim Hallerbach, Kerstin Grüber (Kreisjugendamt Neuwied), Jan Ermtraud (Beigeordneter der Ortsgemeinde Rheinbrohl), Zweckverbandsvorsteher Reiner W. Schmitz, Kerstin Neckel (Kreisjugendamt Neuwied).