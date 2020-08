Veröffentlicht am 15. August 2020 von wwa

CORONA – KREIS NEUWIED – Mit Sicherheit in einen geregelten Alltag / Landrat Hallerbach ruft zum Schulstart zu verantwortungsvollem Verhalten auf Ab Montag beginnt wieder der Schulbetrieb in Rheinland-Pfalz. Hygienekonzepte wurden entwickelt und alles steht bereit. Gleichzeitig sind die Fallzahlen aktuell ansteigend. „Uns treibt eine gewisse Sorge, dass es mit dem Schulbeginn zu einer Welle an Infektionen kommen kann. Wichtig ist aber, dass wir vorbereitet sind“, informiert Landrat Achim Hallerbach. Um allen Reiserückkehrern die Möglichkeit eines Tests anzubieten, wird die Fieberambulanz in Neuwied auch am Samstag, 15. August, von 8 bis 10 Uhr öffnen. „Je eher wir eine Infektion feststellen, desto schneller können wir reagieren und die Infektionsketten unterbrechen. Daher bieten wir diesen zusätzlichen Testtag an und haben in der vergangenen Woche schon die täglichen Kapazitäten verdoppelt,“ berichtet Hallerbach.

Mit Blick auf den Schulbeginn ab Montag appelliert der Landrat, dass alle sich streng an die Hygiene- und Abstandregeln halten und erinnert: „ein erneuter Lock-Down wäre nicht nur für uns alle persönlich wieder eine deutliche Einschränkung, vor allem die Wirtschaft würde dies sehr hart treffen.“ Eltern werden gebeten, ihren Kindern die Hygienemaßnahmen immer wieder aufzuzeigen. Nur so ist ein sicherer Schulbetrieb möglich.

Während der Sommerferien sind die Corona-Fallzahlen deutschlandweit dramatisch angestiegen. Auch im Kreis Neuwied wurden und werden fast täglich neue Fälle registriert. Viele dieser Fälle stehen in Verbindung mit Reiserückkehrern.

Vor den Sommerferien waren die täglichen Testzahlen in der Fieberambulanz sehr gering. Dies ist mittlerweile deutlich angestiegen, sodass die Umorganisation des Ablaufs notwendig war. In der vergangenen Woche wurde daher das Drive-In System von einer Spur auf zwei parallele Spuren umgebaut. Die Testkapazitäten sind nun bei über 100 Tests pro Tag. In der Spitze wurden am Dienstag 137 Personen getestet.

Seitens der Bundesregierung sind folgende Regelungen für Reiserückkehrer getroffen: