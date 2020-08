Veröffentlicht am 15. August 2020 von wwa

HERDORF – Gefährliche Körperverletzung vor Supermarkt in Herdorf – Am Donnerstagnachmittag, 13. August 2020, kam es gegen 17 Uhr vor dem Eingang des REWE-Marktes in der Schneiderstraße in Herdorf zu einer gefährlichen Körperverletzung. Der 24jährige Täter griff einen 19jährigen Mann aus dem benachbarten Neunkirchen hinterrücks an und zerschlug ein leeres Apfelmusglas auf dessen Hinterkopf. Anschließend schlug und trat er zusammen mit seiner weiblichen Begleitung auf das Opfer ein, das eine Platzwunde am Kopf erlitt. Einige Minuten zuvor hatte es im Markt ein Wortgefecht zwischen den beteiligten Personen gegeben. Die Polizei Betzdorf sucht Zeugen für den Streit im Laden und die Tat im Eingangsbereich. Quelle: Polizei