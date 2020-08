ALTENKIRCHEN – Mit-Sing-Picknick am Marktplatz aufgrund des Wetters vom 14. auf 28. verlegt

Veröffentlicht am 14. August 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Mit-Sing-Picknick am Marktplatz aufgrund des Wetters verlegt – Ein Lotteriespiel ist das Wetter in diesen Tagen. Deshalb findet das Mit-Sing-Picknick am Marktplatz von Altenkirchen nun am Freitag, 28.08. um 19 Uhr statt.

Das Altenkirchener „Trio Poesie“ hatte eingeladen zu einem virtuellen Lagerfeuer in dieser Corona-Zeit. Auf Abstand – und doch zusammen, unter diesem Motto wolle man die Leute zusammenbringen, sagte Thomas Wunder. Das Trio Poesie besteht aus den beiden Gitarristen Stefan Henn und Heribert Blume sowie dem Sänger und Liedermacher Thomas Wunder. Der Eintritt ist kostenlos, jeder bringt für sich einen Picknickkorb mit, und vielleicht einen Klappstuhl bzw. Sitzkissen. Texte zum Mitsingen gibt es auch.