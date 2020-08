Veröffentlicht am 21. August 2020 von wwa

NEUWIED – Neuwied räumt beim World Cleanup Day auf – OB Einig: Gemeinsam Zeichen für eine saubere Stadt setzen – Rund 35 Kubikmeter Müll – das war die beeindruckende Bilanz des Einsatzes im vergangenen Jahr. Jede Menge Abfall, Kippen, Plastik, sogar Sofas, Stühle und Toilettenschüsseln wurden gesammelt. Nach diesem starken Auftakt mit etwa 150 Freiwilligen rufen die Stadt Neuwied, die Servicebetriebe (SBN) und die Bürgerinitiative „Wir im Sonnenland“ auch dieses Jahr zu einer gemeinsamen lokalen Aktion beim World Cleanup Day am Samstag, 19. September, auf. Motto: Neuwied räumt auf!

„Weltweit machen Millionen von Freiwilligen mit. Lassen Sie uns auch in Neuwied ein Zeichen setzen für eine saubere Stadt“, werben Oberbürgermeister Jan Einig und SBN-Vorstand Stefan Herschbach. Einzelpersonen, Gruppen, natürlich auch Vereine, Schulen oder Kitas können zwischen 10 und 13 Uhr auf einer Fläche ihrer Wahl – ob in der City, in ihrem Stadtteil oder direkt in ihrer Straße – Müll sammeln.

„Die Teilnehmer gehen mit gutem Beispiel voran und leisten so neben der Reinigungsarbeit vielleicht auch ein Stück weit Überzeugungsarbeit, Abfall nicht einfach achtlos wegzuwerfen“, betont Jan Einig. Vor diesem Hintergrund lobt er das Engagement der Bürgerinitiative „Wir im Sonnenland“, deren Mitglieder sich das runde Jahr über zu regelmäßigen Reinigungsaktionen treffen und die nun auch wieder den World Cleanup Day in Neuwied mit vorbereiten.

Zur Planung der gemeinsamen Aktion wird um Anmeldung gebeten. Daran orientiert sich auch die Auswahl der Standorte für die Müllsammelpunkte. Hier kann der Abfall abgestellt werden, der später von den SBN entsorgt wird, die auch diesmal Hilfsmittel zur Verfügung stellen. Die Anmeldung ist möglich auf der Homepage der Bürgerinitiative „Wir im Sonnenland“: www.cleanup-neuwied.de Dort gibt es auch weitere Infos.