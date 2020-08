Veröffentlicht am 15. August 2020 von wwa

HORHAUSEN – Wohnmobil in Horhausen durch unbekannte Verursacher beschädigt – Am Mittwoch, 12. August 2020, ereignete sich im Zeitraum von 15:00 bis 16:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem LIDL Parkplatz im Landblum in Horhausen (WW). Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte beim ein- oder ausparken ein ordnungsgemäß geparktes Wohnmobil im Bereich des vorderen rechten Kotflügels / Radkasten. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei