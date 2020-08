Veröffentlicht am 14. August 2020 von wwa

ASBACH – Diebstahl eines Anhängers in Asbach – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 12. auf 13. August. 2020, ist durch unbekannte Täter in der Hauptstraße in Asbach ein Anhänger entwendet worden. Der Anhänger, Hersteller; Anssems, Typ: BSX 1300-252, amtl. Kennzeichen: NR-XA 552, war im Tatzeitraum im Hof abgestellt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei