13. August 2020

CORONA – RHEINLAND-PFALZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Ergebnisse Teststationen – Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 8.002 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 240 Todesfälle und 7.182 genesene Fälle. 580 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Gemeldete letzte 7 Tage pro 100.000 Ahrweiler 244 1 221 10 Altenkirchen 192 11 174 4 Alzey-Worms 285 11 262 8 Bad Dürkheim 334 12 318 2 Bad Kreuznach 224 7 199 9 Bernkastel-Wittlich 214 2 200 4 Birkenfeld 94 2 91 1 Bitburg-Prüm 272 5 228 11 Cochem-Zell 143 1 137 8 Donnersbergkreis 141 6 132 3 Germersheim 216 6 194 6 Kaiserslautern 136 1 118 4 Kusel 115 1 98 1 Mainz-Bingen 468 25 417 7 Mayen-Koblenz 377 16 342 3 Neuwied 265 4 227 10 Rhein-Hunsrück 178 6 162 7 Rhein-Lahn-Kreis 172 6 155 4 Rhein-Pfalz-Kreis 288 5 272 3 Südliche Weinstr. 164 3 154 4 Südwestpfalz 130 3 120 7 Trier-Saarburg 261 9 226 4 Vulkaneifel 130 5 120 2 Westerwaldkreis 439 22 370 16 Stadt Frankenthal 53 2 45 6 Kaiserslautern 230 6 213 7 Koblenz 300 18 255 13 Landau i.d.Pfalz 58 2 55 2 Ludwigshafen 418 2 350 27 Mainz 756 27 677 18 Neustadt Weinst. 126 2 116 8 Pirmasens 38 0 34 10 Speyer 124 1 113 16 Trier 136 1 124 2 Worms 236 8 220 6 Zweibrücken 45 1 43 3

Ergebnisse Teststationen

An den Corona-Teststationen am Flughafen Hahn sowie im Grenzbereich zu Luxemburg, Frankreich und Belgien wurden seit Betriebsaufnahme am 6. bzw. 7. August 2020 bis zum 12. August insgesamt 8.385 Tests durchgeführt.

Von diesen liegen bislang 5.278 Befunde vor. Darunter sind 47 positive Befunde auf eine Erkrankung mit SARS-CoV-2. Bei 40 der positiv getesteten Personen handelt es sich um Einreisende aus vom Robert Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebieten, 7 kamen aus Nicht-Risikogebieten. Die betroffenen Personen werden umgehend nach Vorliegen des positiven Laborbefundes durch die Gesundheitsämter informiert.