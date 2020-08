Veröffentlicht am 13. August 2020 von wwa

CORONA – KREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie: Vier Neuinfektionen im Kreis Altenkirchen – Kreisverwaltung weist auf Tests nach Urlaubsreisen hin – Das Kreisgesundheitsamt informiert über die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Seit Wochenbeginn wurden insgesamt vier Personen positiv getestet, bei ihnen handelt es sich jeweils um Reiserückkehrer aus Südost-Europa. Insgesamt weist die Statistik damit aktuell fünf Infektionen im Kreis aus. Damit steigt die Zahl der seit Mitte März nachgewiesenen Infektionen kreisweit auf 190, wobei hier die zwischenzeitlich negativ getestete Frau in einem Friesenhagener Seniorenheim mitgezählt wird. Die Gesamtzahl der Geheilten liegt bei 174.

Die Kreisverwaltung weist auch angesichts des bevorstehenden Schulstarts darauf hin, wie wichtig die Testungen nach der Rückkehr von Urlaubsreisen sind: Jeder, der aus dem Ausland nach Deutschland einreist, kann sich innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen. Einreisende aus Risikogebieten sind seit dem 8. August dazu verpflichtet. Sie sollten sich – soweit dies möglich ist – am Flughafen und an Häfen oder anderen Teststationen testen lassen. Sollte dort ein Test nicht möglich sein, kann der Test nach telefonischer Ankündigung auch bei einem niedergelassenen Arzt oder beim Gesundheitsamt erfolgen.

Kontakt zum Kreis-Gesundheitsamt: (montags – freitags: 9 – 12 Uhr; montags – donnerstags: 14 – 16 Uhr): · Tel.: 02681 – 813838 · E-Mail: gesundheitsamt@kreis-ak.de

Die Statistik im Überblick mit Stand vom 13. August, 13 Uhr.

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 190

Steigerung zum Tag der letzten Meldung (10. August): +4

Aktuell Infizierte: 5

Geheilte: 174

Verstorbene: 11

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 20 (+1)

Betzdorf-Gebhardshain: 82

Daaden-Herdorf: 28

Hamm: 1

Kirchen: 47 (+3)

Wissen: 12