Veröffentlicht am 17. August 2020 von wwa

BERLIN – NEUSTADT (Wied) – Bund fördert Gemeindebücherei in Neustadt/Wied – „Ich habe positive Nachrichten für die Gemeindebücherei: Aus dem Soforthilfeprogramm für zeitgemäße Bibliotheken in ländlichen Räumen gibt es eine Finanzspritze in Höhe von 5.982 Euro“, teilt aktuell der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel mit. Der „warme Regen“ des Bundes dient der Verbesserung des Services, der Aufenthaltsqualität sowie der digitalen Technik für die Veranstaltungsarbeit. „Die Förderung des Bundes, kommt bei der Gemeindebücherei Neustadt/Wied an der richtigen Stelle an. Lesen dürfen und können ist ein hohes Gut. Und zudem: Lesen bildet“, bekräftigt Erwin Rüddel.