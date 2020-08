Veröffentlicht am 16. August 2020 von wwa

MALBERG – Zeugenaufruf nach Vandalismus und Graffiti in Malberg – Im Zeitraum von Samstag, 08. August 2020, 20:00 Uhr und Sonntag, 09. August 2020, 12.00 Uhr, wurden durch unbekannte Täter in Malberg, im Bereich des Barbaraturmes, diverse Sachbeschädigungen begangen. An einer Sitzbank wurden Latten abgerissen, teilweise angekokelt und quer über die angrenzende Wiese verteilt, sowie die Bank schließlich umgeworfen. Auf dem gesamten Gelände wurde Müll liegen lassen, u.a. ein Einweggrill, mit dem die Täter dort vermutlich gegrillt hatten.

Weiter wurde eine an einer Wand fest angebrachte Infotafel abgerissen. Auch ein Verteilerkasten der Telekom wurde mit aufgebrachtem Graffiti beschädigt. Wer Hinweise auf mögliche Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Betzdorf unter der Tel.: 02741-9260. Quelle: Polizei