Veröffentlicht am 15. August 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Hospizverein Altenkirchen e.V. – Kurs „Zur Sterbebegleitung befähigen“ 2020 abgeschlossen – Durch den Lock down im März mussten die Seminartage des Aufbaukurses vorerst abgesagt werden. Die Termine wurden nach Lockerung der Schutzmaßnahmen so gebündelt, dass die Teilnehmer/innen den Kurs „Zur Sterbebegleitung befähigen“ alle am 01. August 2020 abschließen konnten.

Das gute Gefühl in der Gruppe, welches schon im Grundkurs spürbar war, stellte sich, trotz Abstand halten, sofort wieder ein. Die Teilnehmer/innen hatten sich in der langen Zeit des Wartens bereits vermisst. So gab es am letzten Kurstag sowohl ein weinendes als auch ein lachendes Auge. Durch die Themenvielfalt und die vielen Beispiele aus der Praxis der kompetenten Referent/innen fühlen sich alle gut vorbereitet. Die Erfahrungen aus den Kursmodulen werden als Werkzeug für die ehrenamtliche Mitarbeit im Hospizverein dienen, fördern die persönliche Entwicklung und verändern die Sicht auf das Leben und Sterben.

Der Hospizverein Altenkirchen bietet den Befähigungskurs „Zur Sterbebegleitung befähigen“ jährlich an, weitere Informationen über das Hospizbüro unter Tel.: 02681 – 879658 (mamü) Foto: HPVAK